محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
علق محمود فايز المدرب المساعد بالجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإنسحاب من بطولة السوبر الأفريقي في حال إقامتها بقطر لأسباب سياسية.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية "هل من المنطق أن أقوم بإرسال لاعبي الزمالك لقطر من أجل كأس السوبر وبعد ذلك أجدهم أسرى ويطلبوا مبادلتهم ، قمنا بتجهيز خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لرفض اللعب السوبر الأفريقي في قطر لأسباب سياسية".".
ورد محمود فايز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " توتير" : بقي بالله عليكوا حد يعرف ياخد طارق حامد ولا الونش أسرى؟.
وتابع "أتمني أتخاذ القرار الانسب لصالح الكره المصرية، قطر في المستقبل ستستضيف كأس العالم للأندية وكأس العالم 2022 فلن تقاطع العالم" .
وأنهى " الأفضل عدم خلط السياسة بالرياضة ولا بالدين".
الزمالك بطل الكونفيدرالية الأفريقية، من المقرر أن يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا على لقب السوبر الأفريقي، لكن لم يتم تحديد الموعد بشكل رسمي بعد، أو ملعب المباراة.
ورفض مرتضى منصور، خوض فريقه لكأس السوبر الأفريقي حال قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامتها في قطر مبدياً موافقته على خوضها في تونس معقل الترجي.
كانت هذه تفاصيل خبر "فيه حد يعرف ياخد حامد أو الونش أسرى"؟ .. مدرب المنتخب الأسبق يوجه رسالة لمرتضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.