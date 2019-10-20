"فيه حد يعرف ياخد حامد أو الونش أسرى"؟ .. مدرب المنتخب الأسبق يوجه رسالة لمرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق محمود فايز المدرب المساعد بالجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإنسحاب من بطولة السوبر الأفريقي في حال إقامتها بقطر لأسباب سياسية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية "هل من المنطق أن أقوم بإرسال لاعبي الزمالك لقطر من أجل كأس السوبر وبعد ذلك أجدهم أسرى ويطلبوا مبادلتهم ، قمنا بتجهيز خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لرفض اللعب السوبر الأفريقي في قطر لأسباب سياسية".".

ورد محمود فايز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " توتير" : بقي بالله عليكوا حد يعرف ياخد طارق حامد ولا الونش أسرى؟.

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وتابع "أتمني أتخاذ القرار الانسب لصالح الكره المصرية، قطر في المستقبل ستستضيف كأس العالم للأندية وكأس العالم 2022 فلن تقاطع العالم" .

وأنهى " الأفضل عدم خلط السياسة بالرياضة ولا بالدين".

الزمالك بطل الكونفيدرالية الأفريقية، من المقرر أن يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا على لقب السوبر الأفريقي، لكن لم يتم تحديد الموعد بشكل رسمي بعد، أو ملعب المباراة.

ورفض مرتضى منصور، خوض فريقه لكأس السوبر الأفريقي حال قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامتها في قطر مبدياً موافقته على خوضها في تونس معقل الترجي.