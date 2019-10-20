المقاولون يناشد الأهلي لتخطي أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون، أنه لا يزال متألمًا من استبدال مباراته أمام أسوان بمواجهة الزمالك أمس السبت في الجولة الخامسة، مناشدًا الأهلي بالخروج من مأزق تأجيل مباراة القمة.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي قررت بعد تأجيل لقاء القمة لأجل غير مسمى تبديل مباراة الفريق الأبيض بلقاء المقاولون العرب لتقام أمس السبت بدلا من 23 أكتوبر، ليخسر ذئاب الجبل (2-1).

وقال فتحي، في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت إف إم" مساء الأحد: "وضعنا مصلحة الدولة قبل خوض لقاء الزمالك رغم شعورنا بالظلم، لا يجوز إخطارنا بمواجهة فريق آخر قبل 48 ساعة فقط من موعد المباراة".

وأضاف: "رتّبنا أمورنا على مواجهة أسوان لنتفاجأ بمواجهة الزمالك، هذا أمر لا يليق وما زلت متألمًا حتى الآن، بدلا من أن نصبح على قمة الترتيب تجمد رصيدنا عند 7 نقاط، لكنها مباراة وانتهت ومبروك لنادي الزمالك".

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ولا يزال الأهلي يتمسك بموقفه الرافض لخوض مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة، إذ أصدر مجلس إدارة النادي بيانا رسميا يعلن فيه رفضه خوض أي لقاء قبل مباراة القمة، التي كان مقررا لها أمس السبت.

وأكد فتحي في رسالة للأهلي: "أناشده للخروج من المأزق، وعلى اتحاد الكرة تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالاتفاق مع الطرفين، ووقتها سيكون الأهلي مستعدا لخوض مباراة الجونة لأنهم وطنيون ويقدرون أمن البلد".

وأتم المشرف العام على الكرة بالمقاولون قائلا: "كان من المفترض على اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة بالكامل، حيث تُلعب مباريات الأسبوع الخامس لجميع الفرق بدلا من الأسبوع الرابع، أو يكتفي بتأجيل مباراة القمة فقط، وكان من المنطقي أن يلعب الزمالك مع إنبي أمس السبت، خاصةً أنه لن يلعب مع الفريق البترولي يوم 23 أكتوبر، قبل 24 ساعة فقط من لقاء جينيراسيون".

يُذكر أن الزمالك، متصدر الدوري حاليا، يستعد لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس المقبل موعدًا لإعادتها.