بعيون صربية.. الزمالك يحتاج لـ "الصبر" على ميتشو.. ومدرب الإسماعيلي الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بعد غياب طويل، عادت المدرسة اليوغوسلافية في التدريب لتظهر بقوة في كرة القدم المصرية، لكن في ثوب جديد، تمثل في صربيا الوريث الأبرز لتلك المدرسة، بعد تفككها في القرن الجديد.

وظهر ثلاثة مدربين صرب في الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز، أبرزهم ميتشو المدير الفني للزمالك، إلى جانب ميودراج ييشيتش المدير الفني للإسماعيلي ونيبوتشا الذي يقود الجونة.

وتوجه "الخليج 365" إلى أليكساندر إليتش الصحفي بجريدة "هوتسبورت" الصربية، والذي تحدث عن الثلاثي الصربي بالدوري المصري الممتاز قائلًا: "بين هذا الثلاثي يعد ييشيتش هو الاسم الأبرز، فهو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، ودرب نادي بارتيزان العملاق في صربيا مرتين، كما قاد أندية كبرى في بلغاريا."

وأكمل إليتش: "أعتقد أن الإسماعيلي محظوظ بالحصول على خدمات ييشيتش، وهو قادر على قيادة الفريق لتحقيق إنجازات مميزة، ميتشو مدرب جيد ولديه خبرة أفريقية كبيرة، لكن يبقى ييشيتش الأبرز مقارنة بمواطنيه في مصر."

وعن مدرسة يوغوسلافيا العريقة في التدريب قال إليتش: "صربيا أو يوغوسلافيا سابقًا واحدة من أعرق مدارس التدريب في أوروبا، نجوم كبار أتوا إلى صربيا من أجل الحصول على دورات تدريبية، أبرزهم البرازيلي روبيرتو كارلوس على سبيل المثال."

Advertisements

وانتقل الصحفي الصربي للحديث عن الكرة المصرية قائلًا: "الأهلي والزمالك هما الاسمان الأكبر ليس فقط في مصر، بل في أفريقيا، والمنتخب المصري هو الأشهر والأكثر نجاحًا في أفريقيا، ومؤخرًا لم يعد المنتخب المصري هو فقط "صلاح" بالنسبة لنا، هناك تريزيجيه وعمرو وردة، وسابقًا أيضًا تابعنا نجومًا مصريين مميزين مثل ميدو وعمرو زكي."

بدوره قال كاريسيك أوجنيين المدير الرياضي الأسبق لنادي فويفودينا الصربي، والذي تعامل عن قرب مع ييشيتش وميتشو: "ييشيتش مدرب ذو عقلية مميزة، اللاعبون معه محظوظون بفرصة عظيمة للتطور، ربما لم يستقر كثيرًا وتنقل مرات عديدة خلال مشواره التدريبي، لكن ذلك يعود لصرامته، ورفضه تدخل الإدارات في عمله."

وعن المدير الفني للزمالك قال أوجنيين: "ميتشو مدرب مخضرم في الأجواء الأفريقية، ببساطة وجد نفسه في هذا السوق، وتميز فيه، لكن بكل صراحة قبوله تدريب الزمالك كان مخاطرة كبيرة، الزمالك ناد كبير بلا شك، لكن العمل فيه يبدو صعبًا في السنوات الأخيرة، بسبب التغييرات الكثيرة على صعيد المدربين."

واختتم المدير الرياضي الأسبق لفويفودينا حديثه عن ميتشو قائلًا: "لنكن صرحاء، لن تتحقق الإنجازات سوى بالاستقرار، أحترم كثيرًا رئيس الزمالك، لكن عليه أن يعمل باستراتيجية طوبلة المدى إذا أراد النجاح مع مدرب أوروبي."