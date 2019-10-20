الخماسي الحديث يعلن رعاية جديدة استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020

أقيم مساء اليوم الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث، من قبل أحد شركات المشروبات الغذائية والعصائر، في إطار خطة دعم الاتحاد، قبل انطلاق طوكيو ٢٠٢٠.
وترعي الشركه الاتحاد المصرى للخماسي الحديث و أبطاله حتى اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، و ذلك فى إطار خطة التنمية والتطوير، الذى سعى لها الاتحاد منذ أكثر من عام، ووفق خطة الشركة المسوقة للاتحاد.
وأعلن المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي وسكرتير عام اللجنة الأولمبية، أن توالي الدعم على الاتحاد المصري للخماسي الحديث، يؤكد مدي نجاحات الاتحاد، وقدرة الشركة المسوقه للإتحاد علي جلب الرعاة.
وتابع العريان أنه سعيد بانضمام شركة المواد الغذائية والمشروبات الجديدة، لرعاة الإتحاد المصري للخماسي الحديث.
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