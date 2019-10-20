وزير الرياضة يصدر قرارًا ببدء تطوير ستاد نبروه الجديد

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرار بإستكمال باقى منشأت إستاد نبروه الرياضى والتى توقف العمل فيها منذ عده سنوات حيث قامت لجنة الطوارئ بالوزارة برئاسة العميد سمير صبحى وتحت إشراف هدى أيوب رئيس الإدارة المركزيه للإستثمار الرياضى بالوزارة بزيارة مقر النادى لرياضى للوقوف على

آخر المستجدات و عمل معاينة طبيعية على أرض الواقع وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير أندية الدلتا.

صرح بذلك أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه الذى أكد على تقديره للدكتور أشرف صبحى على دعم الشباب فى كافة المناصب مؤكدا أن