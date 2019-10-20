شاهد.. مدافع المقاولون يهاجم حكم مباراة الزمالك

هاجم محمد سمير، مدافع المقاولون العرب، الحكم محمود البنا، حكم مباراة فريقه أمس مع الزمالك، التى انتهت بفوز الزمالك 2-1.

قال سمير إن لاعبي المقاولون سألوا محمود البنا، إذا كان رأى الكرة التي احتسبت منها ركلة ركنية

للزمالك، لمست أحد لاعبي الفريق، وأتى منها هدف الزمالك الأول، مؤكدين أن الكرة لم تلمس أحدًا.

ليرد البنا قائلًا: "وانتو سبتوا اللي جاب جول الزمالك واقف لوحده ليه".

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كان النحاس هاجم حكم المباراة محمود البنا، وقال النحاس فى تصريحات عقب المباراة، إن البنا كان يرى فقط اللون الأصفر ولم ير اللون الأبيض عند احتساب الأخطاء، مضيفًا: "الهدف الأول للزمالك من ركنية من وحى الخيال، والحكم احتسب ركنية غير صحيحة، كما أن الهدف الثانى جاء من خطأ".