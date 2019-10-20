اتحاد جدة يفاوض الكرواتي زلاتكو داليتش لخلافة سييرا

بدأ مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، الدخول في مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب لتولي المسئولية الفنية للفريق، بعد إقالة التشيلي لويس سييرا.

كان نادي الاتحاد أعلن إقالة سييرا من تدريب الفريق،

بعد الخسارة أمام الوحدة بهدف من دون رد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

كشفت تقارير صحفية أن الحائلي،

وضع الكرواتي زلاتكو داليتش، ضمن أهدافه التي يسعى للتعاقد معه، لخلافة سييرا في تدريب الاتحاد.

يذكر أن زلاتكو خاض تجربة احترافية سابقة في الدوري السعودي، سبق له تدريب نادي الفيصلي السعودي موسم 2010، ونادي الهلال موسم 2012.

يحتل نادي اتحاد جدة المركز الثامن برصيد 9 نقاط.