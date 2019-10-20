فهد المولد يوجه رسالة إلى سييرا بعد إقالته

وجه فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونجم اتحاد جدة، رسالة إلى التشيلي خوسيه لويس سييرا، بعد إقالته من تدريب الاتحاد عقب الخسارة من الوحدة أمس بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر فهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : شكرًا لك على كل ما قدمته.. كنت بالنسبة لي الأب والأخ".

وأضاف المولد: "بالتوفيق للمدرب الوطني محمد العبدلي وإخواني اللاعبين والله يوفقهم

في القادم، وبالتوفيق للإدارة الاتحادية والله يكتب الخير للنادي، وإن شاء الله نفرح قريبًا".

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد قامت بفسخ عقد التشيلي لويس سييرا عقب الهزيمة من الوحدة، وأعلن المجلس تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق فى المرحلة الحالية متمنيًا له التوفيق.