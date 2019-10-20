مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم.. والقنوات الناقلة

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مساء اليوم مواجهة فريق الفيحاء أمام نظيره فريق أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يدخل نادي الفيحاء الجولة السابعة هو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل نادي أبها المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
موعد مباراة الفيحاء وأبها:
تنطلق مباراة الفيحاء وأبها فيتمام الساعة 5:25 بتوقيت مصر، الساعة 6:25 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 7:25 بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأبها:
تذاع مباراة الفيحاء و أبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق مشاري القرني.
بينما يلتقي فريق الفيصلي بنظيره فريق الحزم مساء اليوم الأحد علي ملعبمدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يحتل فريق الفيصلي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، في حين يأتي نادي الحزم في المركزالسابع برصيد 10 نقاط.
موعد مباراة الفيصلي والحزم:
تنطلق مباراة الفيصلي ضد الحزم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والحزم:
تذاع مباراة الفيصلي والحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق سمير المعيرفي.
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