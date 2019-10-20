شاهد.. إنتر ميلان يتفوق على ساسولو في الشوط الأول

تفوق فريق إنتر ميلان على نظيره ساسولو في الشوط الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة

وأفتتح التسجيل للإنتر لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية، وتعادل دومينيكو بيراردي لساسولو في الدقيقة ال 16 قبل أن

يحرز روميلو لوكاكو هدفين في الدقيقة 42 والأخر في الدقية 46 من ركلة جزاء.

شاهد.. هدفي انتر ميلان وساسولو

شاهد هدف أنتر ميلان الثاني بتوقيع لوكاكو..

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شاهد هدف أنتر ميلان الثالث لو كاكو من ركلة جزاء..