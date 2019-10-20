رياضة | "ميدو" يفقد حارس المقاصة في مباراة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميدو" يفقد حارس المقاصة في مباراة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني، لصدمة قوية بعد التأكد من غياب أحمد عادل عبدالمنعم حارس الفريق، أمام وادي دجلة، بالدوري العام.

"الإصابة تتسبب في غياب حارس المقاصة أمام دجلة"

ويأتي غياب أحمد عادل عبد المنعم، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وادى دجلة، بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة، حيث أثبتت الأشعة وجود كدمات في الركبة وإحتياجه للراحة السلبية، ليخرج ن حسابات الجهاز الفنى فى الوقت الحالي.

"برنامج تأهيلي للحارس قبل العودة للتدريبات"

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وقرر الجهاز الطبي بقيادة أيمن رفعت خضوع عبدالمنعم لبرنامج تأهيلي خلال الساعات المقبلة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

"حمدي يستمر في حراسة المقاصة أمام دجلة"

ومن المقرر أن يواصل ميدو الاعتماد على محمود حمدى فى حراسة مرمى المقاصة، بعدما شارك في المباريات السابقة وظهوره بشكل مميز حتى الآن.

ويستعد المقاصة لمواجهة وادي دجلة، مساء بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.