رياضة | إقالة زيدان من ريال مدريد.. ما الحقيقة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة زيدان من ريال مدريد.. ما الحقيقة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن تدريب النادي.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد سيمنح زيدان فرصة أخيرة أمام جالطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا إذا خسر الفريق أو تعادل فسيتم إقالته.

وأشارت التقارير إلى أن رغبة إدارة نادي ريال مدريد في إقالة زيدان جاءت بسبب سوء النتائج والأداء الذي يقدمهم الفريق في الفترة الأخيرة مما تسبب في غضب الجماهير.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.