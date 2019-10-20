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رياضة | أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في الدوري الإيطالي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي

أبها

-

x
17:05

-

الفيحاء

الفيصلي

-

x
19:00

-

الحزم

الدوري الفرنسي

مارسيليا

-

x
21:00

-

ستراسبورج

الممتاز

مانشستر يونايتد

-

x
17:30

-

الدرجة الأولى

إسبانيول

-

x
16:00

-

فياريال

أتلتيك بيلباو

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-

x
18:30

-

بلد الوليد

إشبيلية

-

x
21:00

-

ليفانتي

الدوري الإيطالي الدرجة A

ساسولو

3

x
12:30

4

انتر ميلان

سامبدوريا

0

x
15:00

0

روما

ميلان

-

x
20:45

-

ليتشي

الدوري الألماني الدرجة الأولى

هوفنهايم

-

x
18:00

-

شالكه

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