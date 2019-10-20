رياضة | أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي أبها - x

17:05 - الفيحاء الفيصلي - x

19:00 - الحزم الدوري الفرنسي مارسيليا - x

21:00 - ستراسبورج الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد - x

17:30 - ليفربول الدوري الإسباني الدرجة الأولى إسبانيول - x

16:00 - فياريال أتلتيك بيلباو Advertisements - x

18:30 - بلد الوليد إشبيلية - x

21:00 - ليفانتي الدوري الإيطالي الدرجة A ساسولو 3 x

12:30 4 انتر ميلان سامبدوريا 0 x

15:00 0 روما ميلان - x

20:45 - ليتشي الدوري الألماني الدرجة الأولى هوفنهايم - x

18:00 - شالكه

Advertisements