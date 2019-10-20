رياضة | الهلال السعودي يطرح تذاكر مباراة السد في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يطرح تذاكر مباراة السد في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الهلال السعودي برئاسة الأستاذ فهد بن ناصر عن بدء طرح تذاكر مواجهة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي من المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما كشفت عنه الجهات المسؤولة في نادي الهلال، فإن أسعار التذاكر قد جاءت على النحو التالي: تذكرة ب50 ريال للموحدة أفراد والموحدة عائلات، و200 ريال للموحدة الوجهة (E)، و150 للموحدة الواجهة F-D.

وكان موقع "هلال تيكت"، قد أعلن عن فتح باب بيع التذاكر منذ لحظات، وكشف عن بعض أسعار التذاكر الخاصة بجماهير النادي الهلالي، والتي جاءت على النحو التالي: 800 ريال للفضية عائلات و 1000 ريال فضية أفراد، و1800 للذهبية أفراد وعائلات، و2500 للبلاتينية أفراد وعائلات، 3500 للبلاتينية أفراد بلس.

الجدير بالذكر، أن مباراة الذهاب بين الهلال والسد القطري، قد إنتهت بفوز نادي الهلال على حساب السد في الدوحة بنتيجة 4-1، وهو ما يعني أن أي فوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدفين، ستجعل نادي الهلال السعودي يصعد إلى المباراة النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد غياب دام لفترة طويلة عن التواجد في المباراة النهائية لزعيم الكرة السعودية نادي الهلال.