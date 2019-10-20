رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لإف سي مصر ويضم لاعبا موقوفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لإف سي مصر ويضم لاعبا موقوفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إف سي مصر بالدوري العام.

موكورو في قائمة المصري رغم الإيقاف

وشهدت القائمة تواجد الإيفواري شيخ موكورو لاعب الفريق، رغم تعرضه للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث يسعى مسؤولو المصري برئاسة سمير حلبية، رفع الإيقاف عنه قبل ساعات من المباراة.

معسكر مغلق للمصري قبل مواجهة مصر

هومن المقرر أن يتوجه الفريق بعد قليل إلى العين السخنة للدخولفي معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية، استعدادا للمواجهة المرتقبة للفريق أمام إف سي مصر، بالجولة الخامسة.

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ويشهد المعسكر، خوض تدريبا وحيدا ومحاضرة يعقدها المدير الفني مع اللاعبين، لتصحيح الأخطاء في المواجهة السابقة، والوقوف على نقاط القوة والضعف بالنسبة للمنافس.

20 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة إف سي مصر



"أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، حسن علي، مفتاح طقطق، عماد فتحي، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، زياد فرج ، أيمن ندا بالإضافة إلى الايفواري شيخ موكورو".

ويستضيف المصري إف سي مصر، مساء غدا الإثنين على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وأعلن سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي، عن تمسكه ببقاء إيهاب جلال المدير الفني، في منصبه ورفض محاولات الإطاحة به قبل نهاية الموسم الجاري.