رياضة | تفاصيل العرض السعودي الثالث لشراء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل العرض السعودي الثالث المقدم لإدارة مانشستر يونايتد لشراء النادي في الفترة القادمة.

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية قدم عرضاً ثالث لإدارة اليونايتد لشراء النادي بعد أن رفض مجلس إدارة النادي العرضين السابقيين.

واشارت الصحيفة إلى أن العرض السعودي قد يصل إلى 4 مليار دولار لشراء اليونايتد بعد أن رفض العرض السابق والذي كان يقدر بـ3 مليار دولار.

ويعاني مانشستر يونايتد في الفترة الحالية حالة سيئة مع المدير الفني النرويجي سولسكير سواء على مستوي الاداء والنتائج كما أن مجلس الإدارة والجهاز الفني تلقوا انتقادات كبيرة في الفترة الماضية من الجماهير بسبب سوء الاداء.

وينتظر مانشستر يونايتد مباراة صعبة اليوم أمام ليفربول في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة بالجولة التاسعة من الدوري.