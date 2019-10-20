رياضة | سولاري يحرج زيدان بعد فضيحة مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يحرج زيدان بعد فضيحة مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على يد نادي مايوركا في مفاجأة لجماهير النادي الملكي.

وكشفت الأرقام حتى الآن أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في ولايته الثانية يعتبر ليس أفضل من سانتياجو سولاري مدرب الفريق السابق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر أن زيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد انتصر بنسبة 50% في الدوري الإسباني

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بينما أشارت الصحيفة إلى أن سولاري خلال فترة توليه تدريب نادي ريال مدريد انتصر بنسبة 70.59% في بطولة الدوري الإسباني أي بمعدل أفضل من زيدان.

فهل يتمكن زيدان من تصحيح مسار ريال مدريد في الفترة القادمة وإنقاذ الفريق أم سيرحل عن الفريق مرة أخرى.

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.