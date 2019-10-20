رياضة | ساديو ماني يجامل ميسي ويرد الدين القديم

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جامل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني وكشف عن منحه صوته كأفضل لاعب في العالم ردًا على التصويت له في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذهب صوت ميسي في جائزة الأفضل من فيفا لصالح ساديو ماني بالمركز الأول ثم رونالدو ثانيا، وزميله في برشلونة الهولندي فرينكي دي يونج في المركز الثالث.

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وقال ماني في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية: "إنه لأمر كبير عندما يصوت ميسي لصالحي، وإذا نظرت إلى المكان الذي أتيت منه بالأكاديمية والآن، فهذا يدل على أنني قطعت طريقا طويلا".

وأضاف ساديو ماني: "كل ما يمكنني قوله للأطفال، هو مواصلة العمل الجاد والدفاع عن حلمهم".

وتابع ماني: "سأختار ميسي في جائزة الكرة الذهبية بالتأكيد وعذرًا فيرجيل فان دايك فهذا ميسي رغم أنك لاعب رائع".