رياضة | "وش السعد" حكما لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وش السعد" حكما لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد الإسباني أمام جالطة سراي التركي في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويدير الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى قبل ان يكتفي بالتعادل بهدفين أمام كلوب بروج البلجيكي.

هذه المباراة هي الثانية التي يديرها الحكم الإيطالي للفريق الأبيض في المسابقة القارية، حيث سبق له وأن أدار لريال مدريد مواجهة ضد مالمو السويدي في سانتياجو برنابيو، في دور المجموعات في الموسم 2015/2016 انتهت بفوز الملكي 8/0.