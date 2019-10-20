رياضة | وجبة غداء لتخفيف الضغوط عن لاعبي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وجبة غداء لتخفيف الضغوط عن لاعبي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز للتخفيف من الضغوط النفسية على لاعبي فريقه والتي تأتي من جراء المشاركة في اكثر من بطولة بخلاف المطالب بتحقيق اول لقب في تاريخ النادي.
وتناول الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع اللاعبين وجبة الغداء مع المدير التنفيذي للنادي بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس .
وتناول الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع اللاعبين وجبة الغداء مع المدير التنفيذي للنادي بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس .
الجدير بالذكر ان فريق بيراميدز يستعد لمواجهة الانتاج الحربي على ستاد السلام غدا في الجولة الخامسة من الدوري، في حين يواجه يانج أفريكانو التنزاني بدار السلام في دور ال ٣٢ مكرر من الكونفيدرالية الافريقية يوم الاحد المقبل.