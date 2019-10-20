رياضة | وجبة غداء لتخفيف الضغوط عن لاعبي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وجبة غداء لتخفيف الضغوط عن لاعبي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتناول الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع اللاعبين وجبة الغداء مع المدير التنفيذي للنادي بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس .

الجدير بالذكر ان فريق بيراميدز يستعد لمواجهة الانتاج الحربي على ستاد السلام غدا في الجولة الخامسة من الدوري، في حين يواجه يانج أفريكانو التنزاني بدار السلام في دور ال ٣٢ مكرر من الكونفيدرالية الافريقية يوم الاحد المقبل.

يسعى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز للتخفيف من الضغوط النفسية على لاعبي فريقه والتي تأتي من جراء المشاركة في اكثر من بطولة بخلاف المطالب بتحقيق اول لقب في تاريخ النادي.