رياضة | رسميا.. مصر وكينيا في برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مصر وكينيا في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب كينيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

جاء اختيار ملعب برج العرب، كحل بديل بعدما تم رفض إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي، بسبب إنشغال الأخير باستقبال مباريات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

البدري يطلب اللعب أمام كينيا بالقاهرة



وأبدى سام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، رغبته في خوض المباراة في العاصمة من أجل الحصول على مؤازرة جماهيرية كبيرة، إلا أن مسؤولو الجبلاية أكدوا له صعوبة تحقيق طلبه بسبب مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي ستقام بالتزامن مع مباراة المنتخب أمام كينيا بالتصفيات.

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وحدد البدرى، يوم الثامن من نوفمبر المقبل، موعدا للمباراة الودية التي يرغب في خوضها بمعسكر الفراعنة في الأجندة الدولية للفيفا الشهر المقبل، في إطار استعداداته لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبلين، في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان المنتخب الوطني أنهى معسكره المغلق يوم 15 أكتوبر الماضي، تحت القيادة الفنية للبدري حيث خاض خلالها مباراة أمام منتخب بتسوانا، وانتهت لصالحه بهدف دون رد.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب الكيني، يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.