رياضة | الجونة يورط الأهلي ويضعه في مرمى العقوبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يورط الأهلي ويضعه في مرمى العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي الجونة، نظيره الأهلي في موقف محرج بشأن تأجيل اللقاء المرتقب بين الفريقين في بطولة الدوري.

وقرر الجونة عدم الانسحاب من اللقاء أمام الأهلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجونة ضمن مباريات الجولة الخامسة، وكان الأهلي قد رفض خوض اللقاء قبل مواجهة الزمالك وتضامن الجونة معه في البداية.

وعاد الجونة ليقرر خوض اللقاء لعدم وصول أي موافقة رسمية من اتحاد الكرة على تأجيل المباراة ليضع الأهلي في ورطة كبيرة.

قرار نادي الجونة بخوض المباراة والذهاب لملعب اللقاء وضع مجلس الأهلي في ورطة كبيرة لأن في هذا التوقيت سيكون الانسحاب من طرف واحد فقط وسيتم خصم 9 نقاط من الأهلي بجانب هزيمة اللقاء أمام الجونة.