رياضة | موقف الأهلي النهائي من خوض مباراة الجونة

وكان من المفترض أن يحل الأهلي ضيفا على الجونة، الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

جاء ذلك بعد المحاولات التي قام بها مسؤولو الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنانيني وبعض القيادات الأمنية، لإثناء النادي الأهلي، وخوض المباراة للحفاظ على المسابقة.

الأهلي يرفض خوض أي مباريات قبل مواجهة الزمالك

وأصدر النادي الأهلي، بيانا رسميا يرفض خلالها خوض أي مباريات بالدوري العام، قبل مواحهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأكد مجلس الأهلي، على أن النادي وإداراته تحترم قرارات الجهات الأمنية، إلا أن عدم خوض المباريات جاء من أجل الحفاظ على انتظام المسابقة.

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وأعلن الاتحاد المصري في وقت سابق عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقرر لها مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة، لأجل غير مسمى بسبب رفض الجهات الأمنية.

ويواصل النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته استعدادا لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب بالمجموعة الثانية والتي تضم كل "النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم ستارز، والهلال السوداني".