شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: 500 تذكرة لجماهير الفريق من خارج المحافظة أمام الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، 500 تذكرة من تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام الجزيرة الإماراتي، لجماهير الدراويش من خارج محافظة الإسماعيلية التي تسعى لمؤازرة الفريق عن طريق الحجز الالكتروني والدفع بخدمة «فوري» واستلام التذكرة يوم المباراة.

ووفقُا للموقع الرسمي للنادي، حددت مديرية أمن الإسماعيلية أعداد المشجعين المصرح حضورهم في مباراة الأربعاء المقبل، أمام الجزيرة الإماراتى على ملعب استاد الاسماعيلية، في ذهاب ثمن النهائى للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

و‎أرسلت الجهات الأمنية خطابا للنادي الإسماعيلي يفيد بالموافقة على حضور خمسة آلاف مشجع على النحو التالي:

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‎1800 مشجع لمدرج الدرجة الثانية (وسط).

‎700 مشجع للدرجة الثالثة (يسار).

‎1000 مشجع للمقصورة العلوية.

1000 مشجع للمقصورة الأمامية.