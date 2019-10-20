«عاشور» حكمًا لبيراميدز والإنتاج الحربي.. و«حسن» يدير المصري مع إف سي مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصري الممتاز. Advertisements وجاءت الاختيارات على النحو التالي: الإنتاج الحربي وبيراميدز: الحكم محمود عاشور، ويعاونه محمد محمود لطفي وأيمن العقاد، ومحمد الشرقاوي حكمًا رابعًا. المصري وإف سي مصر: الحكم محمد حسن، ويعاونه هشام الدسوقي وأحمد شاهين، وعلى الكيكي حكمًا رابعًا.

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