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الزمالك يستأنف تدريباته الاثنين استعدادًا لمواجهة بطل السنغال

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، وذلك بعد خوض لقاء المقاولون العرب في الدوري الممتاز مساء أمس، والذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل، استعدادا لخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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