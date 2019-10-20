شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمباراة إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بعد قليل، إلى العين السخنة، حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية استعداداً لمباراته بالجولة الخامسة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الإثنين، على استاد الجيش بالسويس.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني، عن قائمة الفريق للمباراة: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، حسن على، مفتاح طقطق، عماد فتحي، أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو، زياد فرج، أيمن ندا، بالإضافة إلى الإيفواري شيخ موكورو، الذي تجرى محاولات لرفع الإيقاف الصادر في حقه من «فيفا»، ويتوقف ضم اللاعب إلى قائمة المباراة على نجاح تلك المحاولات في الفترة التي تسبق انطلاق المباراة.