ألافيس يفوز على سيلتا فيجو بهدفين في الليجا 

الأحد 20 أكتوبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا الأسبانية في المواجهة التي أقيمت على ملعب مينديزوروتزا بفوز ألافيس بهدفين دون رد.



كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في الشوط الثاني تمكن ليساندروا ماجيان، من إضافة الهدف الأول لصالح ألافيس في الدقيقة 50، ثم أضاف لوكاس مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تمريرة من اليكس فيدال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ألافيس للنقطة 11 يحتل بها المركز الثالث عشر بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة التاسعة في المركز الثامن عشر.