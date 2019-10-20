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الأحد 20 أكتوبر 2019
سقط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في فخ التعادل الإيجابي ضد ضيفه فالنسيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإسباني.
تحدث سيميوني المدير الفنى لاتليتكو مدريد حول مهاجمي أتليتكو مدريد موراتا وكوستا مشيرًا إلى أن الانتقادات التي يتلقاها الثنائي تعد طبيعية ، وذلك نظرًا لأن تقييم المهاجمين يكون تبعًا لقدرتهم على التسجيل وحينما يفشلون في ذلك توجه لهم سهام النقد بينما تتم الإشادة بهم حينما يسجلون
وأكد فى تصريحات صحفية عبر صحيفة أس الإسبانية أن غياب جواو فيلكس عن الملاعب خلال الإسبوعين المقبلين لإصابته بالتواء في الكاحل الأيمن ، وذلك في مواجهة فالنسيا بتاسع جولات الليجا .
وبذك فسيغيب جواو عن مواجهات أتليتكو مدريد أمام ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك وألافيس وإشبيلية في الليجا.
ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد ١٦ نقطة من تسعة مواجهات بالدورى الاسبانى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات تطارد لاعبي أتليتكو مدريد وتصريحات سيميوني تؤكد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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