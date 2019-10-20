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الإصابات تطارد لاعبي أتليتكو مدريد وتصريحات سيميوني تؤكد

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الأحد 20 أكتوبر 2019

    سقط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في فخ التعادل الإيجابي ضد ضيفه فالنسيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن منافسات الجولة 9 من .

تحدث سيميوني المدير الفنى لاتليتكو مدريد حول مهاجمي أتليتكو مدريد وكوستا مشيرًا إلى أن الانتقادات التي يتلقاها الثنائي تعد طبيعية ، وذلك نظرًا لأن تقييم المهاجمين يكون تبعًا لقدرتهم على التسجيل وحينما يفشلون في ذلك توجه لهم سهام النقد بينما تتم الإشادة بهم حينما يسجلون

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وأكد فى تصريحات صحفية عبر صحيفة أس الإسبانية أن غياب جواو فيلكس عن الملاعب خلال الإسبوعين المقبلين لإصابته بالتواء في الكاحل الأيمن ، وذلك في مواجهة فالنسيا بتاسع جولات الليجا .

وبذك فسيغيب جواو عن مواجهات أتليتكو مدريد أمام ليفركوزن في وأتلتيك وألافيس وإشبيلية في الليجا.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد ١٦ نقطة من تسعة مواجهات بالدورى الاسبانى الممتاز.

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