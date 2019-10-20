شكرا لقرائتكم نوران جوهر قريبة من المركز الثاني في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن بطولة العالم لسيدات الاسكواش المرتقب إقامتها في 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، ستعيد ترتيب سيدات الاسكواش بعيداً عن المركز الأول الذي تهيمن عليه رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة.

وتحتل فيه نوران جوهر المركز الخامس في تصنيف السيدات، ففي حالة تتويجها بلقب بطولة العالم ستتقدم للمركز الثاني الذي تحتله حالياً نور الشربيني، والتي غابت عن المشاركة منذ انطلاق الموسم الجاري بسبب الاصابة في الركبة.

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وهناك فرصة قائمة لنور الطيب لاعبة هليوبوليس التي تحتل حالياً التصنيف الثالث عالمياً وتطمح في تعديل مركزها إلى مركز متقدم.

وقال أكد كريم درويش بطل العالم السابق ورئيس قطاع الاسكواش في أندية وادي دجلة أن الانجازات التي يترقبها لاعبو وادي دجلة للاسكواش تعد غير مسبوقة عالمياً، حيث يحتل الثنائي علي فرج ورنيم الوليلي لاعبا وادي دجلة المركز الأول للرجال والسيدات، وفي حالة تقدم نوران سيهيمن وادي دجلة على المراكز الثلاثة الأولى.