شكرا لقرائتكم حسام البدرى يتخذ 3 قرارات بشأن المحترفين فى منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول اتخاذ بعض القرارات مع اللاعبين المحترفين المقرر ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل فى الفترة من 10إلى 19 نوفمبر القادم والذى يتخلله مواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات كان 2021، بالإضافة إلى مباراة ودية أخرى ينتظر تحديدها هذا الأسبوع.

وقرر البدرى إراحة جميع المحترفين خلال المباراة الودية الذى يستعد المنتخب لخوضها فى العاشر من نوفمبر المقبل لمنح اللاعبين راحة كافية قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر الرسميتين.

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كما قرر البدرى ضم لاعب آخر من المحترفين ليصبح عددهم فى المعسكر المقبل 6 لاعبين بعدما قلص القائمة لخمسة فى المعسكر الأخير وهم تريزيجيه وحجازي والننى وكوكا ومحمد صلاح قبل أن يقر الجهاز إراحة الأخير بسبب عدم أهمية المواجهة الودية التي تخللت المعسكر الأخير.

ويفاضل البدرى بين عمرو وردة وكهربا لضمه إلى المعسكر المقبل خاصة فى ظل غياب القوة الهجومية للمنتخب أمام بوتسوانا فى اللقاء الأخير.