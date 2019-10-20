شكرا لقرائتكم زيزو يسافر إلى ألمانيا نهاية الشهر لإجراء الرباط الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويجري محمود عبد العزيز "زيزو" الذى ينتظر الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا إجراء جراحة الرباط الصليبى بعدما أنهى جميع الإجراءات الخاصة بالحصول عليها. ويعتبر محمود عبد العزيز فى فترة راحة سلبية لحين السفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة. Advertisements كان جهاز الزمالك أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر، حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويخوض عمليات تأهيله هناك. ويخوض محمود عبد العزيز برنامج التأهيل خلال تواجده فى المنزل بالوقت الحالى، ولحين استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى خوفًا من تفاقم الإصابة. وتواجد محمود عبد العزيز فى السفارة الألمانية أمس الأحد، ونجح اللاعب فى إنهاء كافة إجراءت الحصول على تأشيرة السفر، ومن المنتظر أن يحصل على تلك التأشيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ومن ثم تحديد موعد السفر.

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