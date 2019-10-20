شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى جاهزاً للمشاركة مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، جاهزا للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات القادمة، بعد غيابه عن لقاء الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، فى اللقاء المُقدم من الجولة الخامسة بالدورى الممتاز، وذلك للإصابة فى اللقاء الذى انتهى لصالح فريقه بهدفين لهدف.

وحرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على إراحة عبد الغنى من لقاء المقاولون العرب رغم تعافيه بنسبة كبيرة من إصابة العضلة الخلفية حتى يكون جاهزا بأفضل صورة لمواجهة جينيراسيون فوت، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وسيعود عبد الغنى للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك بداية من غداً الإثنين، بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء المقاولون وستكون عودة اللاعب للتشكيل الأساسى للأبيض فى اللقاء القادم على حساب محمود حمدى الونش حيث سيختار المدير الفنى للأبيض أحدهما لمجاورة محمود علاء فى قيادة خط الدفاع أمام جينيراسيون.