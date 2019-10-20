شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى جاهزاً للمشاركة مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيعود عبد الغنى للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك بداية من غداً الإثنين، بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء المقاولون وستكون عودة اللاعب للتشكيل الأساسى للأبيض فى اللقاء القادم على حساب محمود حمدى الونش حيث سيختار المدير الفنى للأبيض أحدهما لمجاورة محمود علاء فى قيادة خط الدفاع أمام جينيراسيون.
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