شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 اكتوبر الجارى، بمقر الاتحادات، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى و الزمالك فى دور الـ 16 دون خوض مباريات دور الـ 32 .
وتوج الجزيرة ببطولة الكأس الموسم الماضى، بعد التغلب على الاهلى فى نهائى البطولة .
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