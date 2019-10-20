شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

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وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 اكتوبر الجارى، بمقر الاتحادات، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى و الزمالك فى دور الـ 16 دون خوض مباريات دور الـ 32 .

وتوج الجزيرة ببطولة الكأس الموسم الماضى، بعد التغلب على الاهلى فى نهائى البطولة .