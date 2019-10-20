شكرا لقرائتكم اجتماع فى الأهلى 29 أكتوبر الجاري بعد تعافى الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة النادي الاهلي يوم 29 أكتوبر الجاري لمناقشة أمور إدارية ورياضية، حيث ينتظر المجلس الاهلاوي تعافي محمود الخطيب رئيس النادي من الوعكة الصحية، التى يُعاني منها مؤخراً من أجل ترأس اجتماع المجلس الذى ينتظره ملفات هامة على الصعيد الإداري والرياضي وكذلك الإنشائي.

وأجرى محمود الخطيب عملية حقن الخميس الماضى، وزار مجلس إدارة الأهلي وبعض قيادات النادى التنفيذية محمود الخطيب مساء أمس، السبت، فى منزله للاطمئنان عليه بعد عملية الحقن بالظهر التى خضع لها الخميس الماضى بالمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابت رئيس النادى فى الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

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وبدوره وجه الدكتور أحمد فرهود أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية عدة نصائح لرئيس الأهلي بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ أجراء عملية الحقن، وقال الطبيب المعالج للخطيب، إن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.