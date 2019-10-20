شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الجولة الخامسة بالدوري المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأسندت اللجنة ادارة مباراة الانتاج الحربى وبيراميدز إلى الحكم محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وأيمن العقاد، ومحمد الشرقاوى حكما رابعا. فيما أعلنت اللجنة عن حكام لقاء المصرى واف سى مصر باختيار محمد حسن حكما للساحة ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين، وعلى الكيكى حكما رابعا. Advertisements يجهز الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبه باسم مرسى لقيادة خط هجوم الفريق فى مباراته المقبلة أمام بيراميدز ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام وفاز الانتاج الحربى على انبى بهدف دون رد فى منافسات الجولة الرابعة للدوري ، وغاب باسم مرسى عن المباريات الاربعة التى لعبها الإنتاج الحربى فى الدوري حتى الآن بسبب الإصابة . وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الإنتاج وأجرى جلسات علاجية ولكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنيًا وفنيًا حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

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