شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يفضل استبعاد دونجا أمام الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يستيتش، عدم الدفع بمحمود عبد العاطى دونجا لاعب خط وسط الفريق فى مباراة الجزيرة الإماراتى المقرر لها الاربعاء المقبل بذهاب دور الستة عشر لكأس محمد السادس للاندية الابطال خوفا من تفاقم إصابته .

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمود عبد العاطى “دونجا”، إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة الفريق أمام حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يبدأ “دونجا” عمليات التأهيل بشكل مكثف، سعيا لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندرى بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .