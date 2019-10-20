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شكرا لقرائتكم مكافحة المنشطات تطالب البارالمبية بتعيين أخصائي تغذية للحد من خطر المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد غنيم ، على ضرورة إلمام الأخصائى الذى يتم تعيينه بأنواع المكملات الغذائية والمواد المحظورة الواردة بقائمة المحذورات الدولية .
جاء ذلك فى إطار الحفاظ على الرياضة المصرية من خطر المنشطات وخشية ووع الرياضيين المصريين فى براثن المنشطات و إيقافهم عن ممارسة الرياضة وذلك بسبب عدم العلم بإحتواء المكملات الغذائية الدارجة و التى يتم بيعها بالمحلات و الصيدليات على مواد محظورة .
وحذر الدكتور أسامة غنيم الرياضيين مؤخرا من تناول المكملات الغذائية بشكل عام، خاصة "نو اكسبلود " لما يحمله من مواد منشطة .
ويأتى تحذير غنيم من تناول هذا المكمل فى ظل الأزمة العالقة فى اتحاد رفع الأثقال بعد ثبوت 6 عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، فضلا عن ثبوت إيجابية بطولة أفريقيا بمصر 2016 وما ترتب عليها من إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال.
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