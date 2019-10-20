كتب: ضياء السقا
حقق مانشستر سيتي، فوزا مستحقا، على مضيفه كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز ثنائية السيتي، جبريل جيسوس، ديفيد سيلفا.
على الجانب الأخر، سيواجه ليفربول، مانشستر يونايتد، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة ذاتها.
وبذلك ارتفع رصيد مان سيتي لـ19 نقطة، وظل في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر بـ24 نقطة، وفي المركز الثالث ليستر سيتي بـ17 نقطة، متفوقا على تشيلسي الرابع بفارق الأهداف، وأرسنال خامسا بـ15 نقطة.
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة الثنائي إبراهام مهاجم تشيلسي، وأجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بـ8 أهداف لكل منهما، يليهما أوباميانج ثالثا بـ7 أهداف، أما نجما المصري محمد صلاح يمتلك حتى الآن 4 أهداف فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس.. وقائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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