كتب: ضياء السقا
حقق الزمالك فوزا صعبا، على المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
وسجل ثنائية الزمالك فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، وأحرز هدف المقاولون العرب محمد سالم.
على الجانب الأخر، تعادل بيراميدز مع سموحة سلبيا بدون أهداف.
وبذلك اعتلى الزمالك صدارة الدوري مؤقتا، بـ10 نقاط، من 4 مباريات، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ9 نقاط، من 3 لقاءات، وله مباراة مع الجونة، وبيراميدز ثالثا بـ8 نقاط، والمقاولون رابعا بـ7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الاتحاد.
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر الثلاثي رمضان صبحي، وعمرو الحلواني وعبدالله السعيد القائمة بـ3 أهداف لكل منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل بيراميدز.. وقائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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