شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يزاحم الونش فى تشكيل الزمالك لمواجهة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد جاهزية محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المُقدم من الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للإصابة والذى انتهى لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف.

وفضل الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، إراحة عبد الغنى من لقاء المقاولون العرب رغم تعافيه بنسبة كبيرة من إصابة العضلة الخلفية حتى يكون جاهزاً بأفضل صورة لمواجهة جينيراسيون فوت، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعود عبد الغنى للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك بداية من غد، الاثنين، بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء المقاولون، وستكون عودة اللاعب للتشكيل الأساسى للأبيض فى اللقاء القادم على حساب محمود حمدى الونش، حيث سيختار المدير الفنى للأبيض أحدهما لمجاورة محمود علاء فى قيادة خط الدفاع أمام جينيراسيون.