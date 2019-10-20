شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي ينتظر شفاء الخطيب لعقد اجتماع يوم 29 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاً يوم 29 أكتوبر الجارى لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية، وينتظر المجلس الأحمر تعافى محمود الخطيب، رئيس النادى، من الوعكة الصحية التى يُعانى منها مؤخراً لترؤس اجتماع المجلس الذى ينتظره ملفات مهمة على الصعيد الإدارى والرياضى وكذلك الإنشائى.

وخضع محمود الخطيب لعملية حقن الفقرات الخميس الماضى، وزار مجلس إدارة الأهلى وبعض قيادات النادى التنفيذية محمود الخطيب مساء أمس، السبت، فى منزله للاطمئنان عليه بعد عملية الحقن التى خضع لها الخميس الماضى بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

ونصح الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، رئيس الأهلى بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ أجراء عملية الحقن.

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وقال الطبيب المعالج للخطيب، إن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحى الرابع.