شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يغادر إلى ألمانيا قبل نهاية الشهر الجارى لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، للسفر قبل نهاية الشهر الجارى إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

وينتظر محمود عبد العزيز "زيزو" الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعدما أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالحصول عليها.

وحصل محمود عبد العزيز على فترة راحة سلبية لحين السفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة وكان جهاز الزمالك أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر، حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويخوض عمليات تأهيله هناك.