عاشور حكما لمباراة بيراميدز والإنتاج.. ومحمد حسن للمصرى وإف سى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الخامس للدورى الممتاز على النحو التالى: الإنتاج الحربى وبيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وأيمن العقاد، ومحمد الشرقاوى حكما رابعا والمصرى وإف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى وأحمد شاهين، وعلى الكيكى حكما رابعا.

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