شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم تعيد ترتيب تصنيف الاسكواش وكريم درويش يكشف عن إنجاز غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة للاسكواش، من الهيمنة على المركز الثانى فى التصنيف العالمى للسيدات، بعد تتويج بطلة وادى دجلة الصاعدة ببطولة أمريكا المفتوحة التى أقيمت فى فيلادلفيا خلال أكتوبر الجارى.

وتعيد بطولة العالم لسيدات الاسكواش، المقرر إقامتها فى 24 أكتوبر الجارى وحتى الأول من نوفمبر، ترتيب سيدات الاسكواش بعيداً عن المركز الأول الذى تهيمن عليه رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة.

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وفى الوقت الذى تحتل فيه نوران جوهر المركز الخامس فى تصنيف السيدات، وحال تتويجها بلقب بطولة العالم ستتقدم للمركز الثانى الذى تحتله حالياً نور الشربيني، والتى غابت عن المشاركة منذ انطلاق الموسم الجارى بسبب الإصابة فى الركبة.

ومازالت الفرصة قائمة أيضاً لنور الطيب لاعبة هليوبوليس التى تحتل حالياً التصنيف الثالث عالمياً وتطمح فى تعديل مركزها.

من جهته أكد كريم درويش، بطل العالم السابق ورئيس قطاع الاسكواش فى أندية وادى دجلة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الإنجازات التى يترقبها لاعبو وادى دجلة للاسكواش غير مسبوقة عالمياً، حيث يحتل الثنائى على فرج ورنيم الوليلى لاعبا وادى دجلة المركز الأول للرجال والسيدات، وحال تقدم نوران سيهيمن وادى دجلة على المراكز الثلاثة الأولى.