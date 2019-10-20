شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفضل استبعاد دونجا من مواجهة الجزيرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج يستيتش، عدم الدفع بمحمود عبد العاطى دونجا لاعب خط وسط الفريق فى مباراة الجزيرة الإماراتى المقرر لها الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الستة عشر لكأس محمد السادس للأندية الأبطال خوفاً من تفاقم إصابته .
وخضع محمود عبد العاطى “دونجا” لإجراء أشعة مساء أمس وأثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، على خلفية مشاركته بمواجهة الفريق أمام حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى.
ومن المقرر أن يبدأ “دونجا” عمليات التأهيل بشكل مكثف لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندرى بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري.
وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .
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