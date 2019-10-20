شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشه حكما لمباراة اتحاد جدة والوصل الإماراتى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المونديالى جهاد جريشة لإدارة مباراة إياب دور الـ16 فى كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين اتحاد جدة السعودى والوصل الإماراتى تقام فى جدة يوم 4 نوفمبر المقبل.
ويعاون جريشة فى اللقاء تحسين أبو السادات مساعد أول ونواف شاهين من البحرين مساعد ثان ومحمد عادل حكما رابعا.
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