شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم كوماندوز يد الزمالك أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الخليج 365 على تكريم فريق كرة اليد بنادى الزمالك المتوج ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 12 فى تاريخه والثالثة على التوالى، فى النسخة التى اختتمت بالرأس الأخضر .

وقدم كوماندوز الزمالك عروضا رائعة فى البطولة بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع اللقاءات حتى صعود منصة التتويج .

وحضر التكريم كل من، باسم السبكى المدير الفنى، وحمادة عبد البارى المدير الإدارى، ومن اللاعبين محمد رمضان "هتلر " ومحمود خليل "فلفل" وحازم ممدوح ومصطفى خليل وجمال شعبان إدارى الفريق ومصطفى السنى أحد أعضاء العلاج الطبيعى .

من جهته، عبر باسم السبكى، المدير الفنى لفريق يد الزمالك، عن سعادته بتكريم الخليج 365 مؤكدا أنه يهدى الفوز إلى جمهور النادى الذى دائما ما يقف بجانب الفريق ويحرص على استقباله والاحتفال مع اللاعبين.

وأكد السبكى أن هذا الفوز لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أنه نتاج وتكليل لمجهور اللاعبين واحتواء الإدارة التى لم تبخل على الفريق بأى شىء خاصة فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى أن فريق كرة اليد فى الزمالك لم يقبل الخسارة مطلقا، و أن هذه البطولة انحصرت فى مباراة النهائى الصعبة و التى استطاع أن يحصدها الفريق على حساب سبورتنج العنيد الذى يمتلك عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات .

حمادة عبد البارى، المدير الإدارى للفريق، أكد أن هذه الفترة ذهبية فى تاريخ كرة اليد بالزمالك، موجها الشكر لرئيس النادى المستشار مرتضى منصور فى ظل توفيره كل احتياجات الفريق، بالإضافة إلى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة يتعاون كثيرا مع قطاع اليد ويوفر كل المتطلبات من ملابس أو مواعيد الجيم .

من جهته قال محمد رمضان "هتلر "، نجم الفريق، إن الإصرار على المكسب يسبب للاعبين ضغوطات كبيرة، مشيراً إلى أن الجماهير تطالب اللاعبين دائما بالانتصارات عبر السوشيال ميديا، وأن هذه البطولة كانت صعبة للغاية فى النهائى، مؤكدا أن اللاعبين كانوا خارج الفورمة ولكن سرعان ما تحول الأمر فى 90 ثانية من أجل الحفاظ على اللقب .

أما مصطفى خليل، الوافد الجديد على صفوف القلعة البيضاء هذا الموسم قادما من الأهلى، فوصف البطولة بأنها كانت تحديا كبيرا له بعد المشاركة فى كأس العالم للأندية بالسعودية وتحقيق المركز الخامس، مقدما الشكر للجهاز الفنى واللاعبين الذين استطاعوا توفير أجواء مناسبة للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم، متمنيا تحقيق المزيد من الانتصارات مع الفريق خلال المرحلة المقبلة .

فيما قال محمود خليل "فلفل"، حارس الفريق الأبيض، إن جميع البطولات التى حققها مع الزمالك دائما لها سيناريوهات مختلفة تؤكد على قوة اللاعبين فى الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن هذه البطولة كانت الأصعب على الإطلاق فى النهائى .

وأكد حازم ممدوح، نجم منتخب الشباب الحاصل على برونزية كأس العالم بإسبانيا مؤخرا، إنه سعيد بتحقيق أول بطولة مع الفريق وهو فى الدرجة الأولى منذ انطلاق الموسم، وأنه حصل على أفريقيا معهم الموسم الماضى بالتصعيد، مؤكدا على ثقته دائما فى مكسب فريقه وإسعاد الجماهير .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك، تحت قيادة مديره الفنى باسم السبكى، فى الفوز بجميع مواجهاته فى البطولة بدءا من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كل من: ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر 45 / 25، والنجم الكونغولى 41 / 26، وفاب الكاميرونى 28/ 23، ووداد سمارة المغربى 38 / 32، قبل أن يهزم ريد ستاد الإيفوارى 35 / 23 فى ربع النهائى، ثم إنتركلوب الأنجولى 30 / 18 فى نصف النهائى .

وحقق الأبيض اللقب 11 مرة من قبل أعوام، 1979، 1980، 1981، 1986، 1991، 2001، 2002، 2011، 2015، 2017، 2018، قبل أن يحصد النجمة الـ 12 على حساب سبورتنج بنتيجة 33 / 31 فى النهائى .

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