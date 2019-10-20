الزمالك يستعيد 3 لاعبين في مواجهة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعيد فريق الكرة بالزمالك خدمات ثلاثة لاعبين مصابين خلال مواجهته المقبلة أمام جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأكد عودة الثلاثي عمر السعيد وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني للمشاركة في لقاء بطل السنغال بناءً على تأكيدات الجهاز الفني للفريق الأبيض، بعدما تغيب الثلاثي عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس بسبب الإصابة.

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وفضَّل الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، حصول الثلاثي على أكبر قدر من الراحة بعدم مشاركتهم في لقاء المقاولون بالأمس في الدوري، للاستفادة منهم أمام بطل السنغال التي تمثل أهمية كبرى للفريق الأبيض.

وكان الزمالك فاز على المقاولون العرب (2-1) في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة التي أقيمت أمس السبت على ملعب السلام.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال خلال شهر سبتمبر الماضي بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في لقاء العودة يوم الخميس من أجل بلوغ دور المجموعات.