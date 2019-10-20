تقارير: عرض سعودي "محتمل" لشراء مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت بعض التقارير الأوروبية إن إدارة نادي مانشستر يونايتد تستعد لاستقبال عرض "محتمل" من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لشراء النادي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر سبق ورفضت عرضين من الجانب السعودي، وبلغت قيمة العرض الثاني 3 مليارات جنيه إسترليني.

ولفتت ميرور إلى أن عائلة جليزر -ملاك النادي منذ 2005- ليسوا على استعداد في الوقت الحالي لبيع النادي بأي ثمن، إلا أن ما قام به كيفين جليزر بعرض حصته البالغة 13% (تقدر بقيمة قيمة 270 مليون جنيه إسترليني) في بورصة نيويورك قد ينذر بعدة تغييرات.

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وتشهد القيمة السوقية للنادي هبوطًا حادًا حيث كانت قيمته 3 مليارات دولار قبل تولي أولى جونار سولشاير منصب المدير الفني بشكل دائم، ويتوقع بعض

الخبراء أنه على المستثمرين السعوديين دفع ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لمواجهة أي منافسة لعملية الاستحواذ على النادي.

يونايتد سيلتقي مع ليفربول في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جدير بالذكر أن يونايتد يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.